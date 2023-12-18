حزب السادات: فوز الرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة خطوة للجمهورية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن فوز الرئيس السيسى بمثابة خطوة جديدة لنقل من مصر إلى الجمهورية الجديدة.

وقال "السادات" فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأجدر بالمرحلة الراهنة التى تتطلب منها جميعا الوقوف خلف الرئيس السيسى لأنه صاحب مشروع سياسى وصاحب مشروع نهضة لمصر ومقتنعين ونتمنى أن يكتمل هذا المشروع.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطى:" الرئيس السيسى هو الأجدر على فهم المشكلات خلال الفترة الماضية وهو الأجدر على فهم المتطلبات خلال الفترة المقبلة ويستطيع إكمال المشروع".