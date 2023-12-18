مقرر "الاستثمار بالحوار الوطنى": فوز الرئيس السيسي ضمان لمزيد من الاستقرار

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بولاية ثالثة فى الانتخابات الرئاسية 2024، التى أُعلنت نتائجها اليوم.

وأكد "صبرى"، فى تصريحات له، على أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بولاية جديدة يضيف مزيدا من الاستقرار، لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة التى طالما حلم بها الشعب المصرى"، لافتا أنه على ثقة كاملة فى أن الرئيس السيسى سيواصل المسيرة الناجحة لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

ووجه مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى أنه منذ تولية الرئاسة بأمر الشعب، صان الأمانة وحافظ عليها، مشيرا إلى أن الرئيس قدم الكثير للوطن من مشروعات قومية وانجازات ومبادرات رئاسية عديدة تمس حياة المواطن، مؤكدًا على أن مصر تنعم بالخير والأمان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار الدكتور سمير صبرى، إلى أن المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات الرئاسية 2023 كانت إيجابية للغاية، وأن ملايين المصريين حرصوا على النزول والمشاركة من أجل رفعة الوطن، والوقوف صفا واحدا فى وجه أعدائه.