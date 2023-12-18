رئيس المصريين الأحرار عن فوز الرئيس السيسي: تفويض جديد ومبروك لمصر وشعبها

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "ألف مبروك لمصر وشعبها، على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للقيادة مجددا فى ال6 سنوات القادمة".

وخاطب "خليل" فى تصريح لـ"الخليج 365"، الرئيس قائلا: "لقد كانت دعوتك حين أعلنت الترشح "اللهم إذا كنت أولى بها فيارب وفقنى ويسر لي"، فلقد أعلن الله أنك أولى بها..أعانك الله فى ال6 سنوات القادمة على أن تجعل مصر فى مقدمة مصاف الدول فإنك تتولى مصر فى فترة من أحلك المراحل عالميا وسيذكر التاريخ دوما وعى الشعب المصرى حينما نزل بالملايين على صناديق الاقتراع ليعطيك التفويض".

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن فوزه اليوم يعد تفويض من جموع المصريين بملحمة غير مسبوقة واختلاف لتنوعاتهم ومناطقهم، قائلا "فالجميع أعطى الرئيس تفويض بقيادة البلاد كلنا ثقة أن مصر ستكون فى طلائع الدول على يدك..ولأن الله يعلم ويريد أن يحافظ على مصر فقد ولاك.. فأنت الحامى وأنت تقف على بوابة مصر للدفاع عنها وسيذكر التاريخ دوما ما فعلته من أجل هذا الوطن الغالى العزيز.. ولن ينسى أيضا وعى الشعب المصرى حينما نزل بالملايين على صناديق الاقتراع ليعطيك التفويض".