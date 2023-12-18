النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت اطراف طيرحرفا واللبونة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بان غارات اسرائيلية استهدفت اطراف طيرحرفا واللبونة؟
وفي وقت سابق، استهدفت الطائرات الاسرائيلية اطراف بلدة عيتا الشعب ، حيث ارتفعت سحاب الدخان الكثيف من مكان الغارة
وبعد اقل من خمس دقائق شنت المقاتلات غارة مماثلة على جبل الباط في اطراف عيتا الشعب .
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