افادت وكالة "رويترز" بأن شركتي بريتش بتروليوم و "بي بي" علّقتا جميع عمليات عبور ناقلات النفط في البحر الأحمر. وكشفت وكالة "بلومبيرغ" أن "الوضع الأمني المتوتر في البحر الأحمر خز وراء تعليق جميع عمليات الشحن في البحر الاحمر".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: شركتا بريتش بتروليوم و "بي بي" تعلقان جميع عمليات عبور ناقلات النفط في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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