نقلت صحيفة "التايمز" عن ضابط إسرائيلي بارز تأكيده ان "الجيش الإسرائيلي وضع خططا لغزو جنوب لبنان"، معتبرا ان "ما حدث في قطاع غزة لا يقارن بما يمكن أن يفعله حزب الله في الشمال". ورأى الضابط البارز ان "القرار بشأن إطلاق قوة برية عبر الحدود يعود لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته الحربية".

كانت هذه تفاصيل خبر التايمز عن ضابط إسرائيلي بارز: الجيش الإسرائيلي وضع خططا لغزو جنوب لبنان والقرار يعود لحكومة نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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