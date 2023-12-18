اتهم وزير النفط الايرانيّ جواد أوجي كل من الولايات المتحدة واسرائيل بالوقوف وراء الهجوم السيبراني، لانهما خسرا في جبهات اخرى بحسب قوله. وقد أعلنت مجموعة قرصنة "العصفور المفترس" مسؤوليتها عن انقطاعِ في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران وتحديداً في العاصمة طهران.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط الايراني يتهم اميركا واسرائيل بالوقوف وراء الهجوم السيبراني على محطات الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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