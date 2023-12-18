النشرة: اصابة مزارع نتيجة قصف مدفعي اسرائيلي استهدف سهل الماري

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن الجيش الاسرائيلي قصف بالمدفعية عيار ١٥٥ ملم سهل الماري ما أدى إلى إصابة مزارع بجروح وتضرر الالية التي كان يعمل عليها في زراعة حقله.

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