اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية "فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة بعد حصوله على نسبة 89.6 في المئة من الأصوات". وأكدت هيئة الانتخابات في مؤتمرها الصحفي أن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة هي الأعلى بتاريخ مصر بنسبة مشاركة 66,8% بالمئة.

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