زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة كارجيل بين الهند وباكستان

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة منطقة كارجيل التابعة لإقليم كشمير بين الهند وباكستان، وقد شعر سكان البلدين به. وذكرت صحيفة India Today أن "سكان شمال الهند وأجزاء من باكستان شعروا بالهزات بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة منطقة كارجيل في لاداخ عند الساعة 3:48 مساء".

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