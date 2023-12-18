قداس لرعية سيدة لبنان المارونية في "هاليفاكس" كندا بمناسبة عيد الميلاد

اقامت رعية سيدة لبنان المارونية اللبنانية في هاليفاكس كندا قداسا وغداء برئاسة كاهن الرعية الأب نعمةالله عيد بمناسبة عيد الميلاد المجيد حضره نحو ٥٠٠ شخصا ، في حضور القنصل الفخري المهندس وديع فارس والنائب الفيديرالي عن كندا اللبنانية الاصل لينا متلج دياب والنائب عن المقاطعة باتريسيا عرب.

وقد اكد كاهن الرعية ان" معنى العيد هو العائلة وجمعها بمناسبة ميلاد المخلص"، مشددا على" اهمية التعاون وخدمة الفقراء وان الابتسامة الصادقة هي المعايدة الحقيقة".

وفي الختام، جرى توزيع جوائز و تنظيم العاب ترفيهية للاولاد الذين سبق لهم ان شاركوا بريستال ميلادي بالمناسبة شارك فيه ١٤٠ طفلا من ابناء الرعية، وتمنى الجميع لبعضهم البعض" اعيادا مباركة ومجيدة على نية خلاص لبنان من المحنة التي يعاني منها".