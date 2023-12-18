جامعة القديس يوسف بالجنوب أطلقت مبادرة التضامن المناطقي تجاه المؤسسات التعليمية الشريكة

أطلقت جامعة القديس يوسف- حرم لبنان الجنوبي "مبادرة التضامن المناطقي تجاه المؤسسات التعليمية الشريكة" خلال لقاء نظمته الجامعة في حرم لبنان الجنوبي مع مديري وممثلي عدد كبير من الثانويات الخاصة والرسمية في منطقتيّ الجنوب والشوف، وتخلله ندوة حول " أساليب جديدة للتقييم التربوي في عصر الذكاء الاصطناعي"

واشارت الجامعة، في بيان، ان هذه المبادرة تأتي "شعوراً منها مع إدارات هذه المدارس ومع الأساتذة والطلاب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الجنوب اللبناني وبهدف تعزيز الروابط مع الثانويات الشريكة وإرساء عمل مشترك في خدمة الشباب والمنطقة. وأبرز ما تتضمنه: مِنَح للطلاب (من 50% إلى 100% ) ، وحسومات للطلاب أبناء معلمي هذه المدارس ، ودورات تدريبية للمعلمين والاداريين".