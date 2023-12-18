تحذير مسبق لخدمات الطوارئ .. ضربة إسرائيلية مفاجئة توقف محطات الوقود في أنحاء إيران

الشارقة - اميمة ياسر -

تعطلت الاثنين الخدمات في الكثير من محطات الوقود في العاصمة الإيرانية طهران، وفق التلفزيون الرسمي.

فيما كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن انقطاعات في خدمة العديد من محطات الوقود في أنحاء إيران وبالأخص في العاصمة طهران سببها على ما يبدو مشكلة في البرمجيات.

وأضافت أن احتمال تعرض الأنظمة لهجوم إلكتروني لم يتم استبعاده بعد، حسب رويترز.

بدوره قال متحدث باسم رابطة محطات وقود إيران لفارس: "تأكد حدوث مشكلة برمجيات بنظام الوقود في بعض المحطات بأنحاء البلاد ويقوم خبراء حالياً بحل المشكلة".

كما شدد على أن البلاد لا تشهد أي نقص في إمدادات الوقود، داعياً سائقي السيارات إلى عدم التوجه حالياً لمحطات الوقود.

مجموعة قرصنة مرتبطة بإسرائيل

غير أن إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت أن مجموعة قرصنة مرتبطة بإسرائيل تدعى "Sparrow of Predator" أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت محطات الوقود في إيران.

وأردفت الإذاعة أن "مجموعة قراصنة Sparrow of Predator التابعة لإسرائيل، قالت إن الهجوم السيبراني على محطات الوقود في إيران تم تنفيذه بطريقة خاضعة للرقابة، مع تحذير مسبق لخدمات الطوارئ في إيران وترك بعض المضخات نشطة"، مشيرة إلى أن القراصنة زعموا أن "لديهم القدرة على تعطيلها (المضخات) جميعها".

يذكر أنه في أواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران مما تسبب في تكدس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء البلاد.