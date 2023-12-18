انت الان تتابع خبر علماء يحذرون من ظاهرة خطيرة قد تقطع الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونرى في الصور انفجارا قصيرا ومفاجئا للضوء يظهر على سطح الشمس كالفلاش. تم التقاطها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية القوية، مما أعطى الصورة هذا اللون الأزرق.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بيان: "من المحتمل أن يكون هذا أحد أكبر الأحداث الراديوية الشمسية. المسجلة على الإطلاق".



ومن الناحية الملموسة، حدثت انفجارات على هذا النجم بطريقة موضعية وبقعة شمسية. أي أن جزءًا من سطح الشمس، يسمى AR 3514، انفصل عن النجم.

ويُصنف هذا الحدث ضمن الفئة X.28، وهي الأقوى على مقياس ناسا. ويعتبر الأهم من هذا النوع الذي تم تسجيله منذ سبتمبر 2017.

ثم أدى الانفجار إلى توليد كمية كبيرة من الإشعاع وصلت إلى كوكب الأرض.

وفي أمريكا الجنوبية، واجه السكان انقطاعًا كبيرًا في الراديو استمر لعدة ساعات. بينما في الولايات المتحدة، شهدت عدة ولايات انقطاعًا لموجات الراديو بشكل متقطع.

بالإضافة إلى تعطيل موجات الراديو الأرضية. فقد أدى إلى طرد نوع من سحابة البلازما والمجال المغناطيسي القادم من الطبقة خارج الغلاف الجوي للنجم.

عاصفة مغناطيسية ستضرب الأرض وتقطع الكهرباء لأشهر

ومن الممكن أن تتحرك هذه الكتلة، بحسب العلماء، نحو الكوكب الأزرق خلال الأيام المقبلة.

إذا كان هذا هو الحال، اعتبارًا من الأحد، فقد تواجه الأرض عاصفة مغناطيسية أرضية. يمكن أن تلحق أضرارًا كبيرة بالأقمار الصناعية وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة جدًا، وربما عدة أشهر.

ويقدر الباحثون أن اضطرابات السكك الحديدية ممكنة أيضًا بسبب انقطاع إمدادات الطاقة لإشارات المرور الضوئية.