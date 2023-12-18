انت الان تتابع خبر "مراقبو الكيانات ينتظرون".. مراكز اقتراع خالية من الناخبين في بغداد ونينوى (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً من مراكز اقتراع في محافظتي بغداد ونينوى، تظهر خلوها من الناخبين وذلك مع بقاء نحو ساعتين على انتهاء موعد الاقتراع العام.