السوداني يدعو إلى توفير أقصى درجات الأمن خلال الانتخابات

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم الإثنين القوات الأمنية بجميع صنوفها إلى توفير أقصى درجات الأمن والاستقرار والاستجابة لأي خرق أمني أو مخالفة بسرعة وبالسبل القانونية.

وجدد السوداني- خلال اجتماع في مقر قيادة العمليات المشتركة مع كبار القيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة سير تنفيذ الخطط الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات- التوجيهات" إلى جميع صنوف القوات المسلحة، خاصة المكلفة بواجبات تتعلق بالانتخابات، بلزوم التعليمات وتوفير أقصى درجات الأمن والاستقرار". حسب بيان للحكومة العراقية.

كما دعا إلى "فرض المحددات القانونية وتطبيقها بجميع أشكالها والتعامل والاستجابة لأي خرق أمني أو مخالفة بسرعة وبالسبل القانونية، ووفق الصلاحيات والواجبات المنوطة بهم".

وفتحت مراكز الإقتراع صباح اليوم الإثنين أبوابها أمام الناخبين العراقيين للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية، وتستمر الانتخابات حتى الساعة السادسة مساءً في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان حيث سيدلي أكثر من 15 مليونا و108 الفا و135 ناخبًا بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة البايرومترية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.