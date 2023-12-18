البحرية البريطانية: انفجار سفينة وهجوم مسلح على أخرى بميناء المخا اليمني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت البحرية البريطانية، عن وقوع انفجار في سفينة قبالة ميناء المخا اليمني ومسلحون يطاردون أخرى.

وكان الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بدولة الاحتلال.

وأصدرت جماعة الحوثيين، بيانا قالت فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: { فَقَـٰتِلُوۤا۟ أَئمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ إِنَّهُمۡ لَاۤ أَیۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنتَهُونَ } صدق الله العظيم، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، بعون الله تعالى نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني، الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".

وأضافت جماعة الحوثي: "أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، وجددت طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً، كما تجدد أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".

وأكدت جماعة الحوثي، استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.