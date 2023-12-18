رئيس الإمارات يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات ويتعهد بدعمه

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس عبد =الفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وبولاية جديدة مدتها 6 سنوات مقبلة.

ونشرت وكالة الإمارات الرسمية، عبر صفحتها الرسمية على تويتر سابقا “إكس حاليا”، تهنئة رئيس دولة الإمارات لمصر، قائلًا "أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة".

وقال بن زايد، إن الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة.

عبدالفتاح السيسي يفوز في الانتخابات الرئاسية

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

وقال البدوي، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا.

وأضاف: "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونًَا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 بنسبة 98.9% من إجمالي الحضور، وعدد الأصوات الباطلة 489 ألفًا و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور".