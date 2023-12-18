عاجل.. القسام تُجهز على شاحنة تقل عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة، تقل عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال في بيت لاهيا، بقذيفة TBG، ثم تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة، وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.

على جانب آخر أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 48 جنديًا بجروح خلال المعارك في غزة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، نشرت مقطع فيديو للنفق الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشافه في غزة، قبل يومين بعنوان «وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت».

ظهر في الفيديو وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، داخل النفق القريب من معبر حدودي رئيسي، ويقع المدخل المؤدي إلى النفق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات على مسافة قريبة من معبر إيريز وقاعدة عسكرية إسرائيلية.