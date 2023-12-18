البنك المركزي: تضاعف أعداد عملاء البنوك من "ذوي الهمم" خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري إن القطاع المصرفي قام بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم في إطار تعليماته الصادرة في 30 سبتمبر 2021 بالعمل على تيسير حصول هذه الشريحة على الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأوضح المركزي في بيان له اليوم، أن القطاع المصرفي قام بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم، حيث ارتفعت أعداد فروع البنوك المجهزة لاستقبال "ذوي الهمم" إلى 848 فرعًا بما يوازي 18% من إجمالي الفروع.

كما زادت ماكينة الصراف الآلي "ATM” بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%) للتعامل مع "ذوي الهمم" لتصل إلى نحو 5 آلاف ماكينة.

وقد قامت البنوك، بحسب البيان، بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم حيث تم تدريب أكثر من نحو 7 آلاف موظف على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم، إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية، مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.

وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهموفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وقامت العديد من البنوك وفي إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية، باستضافة معارض "ديارنا" وتوفير عارضين من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق البيان.

وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وقد أدت هذه الجهود إلى تضاعف عدد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023.

وقامت البنوك بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر من كل عامتزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي إطار الرؤية العامة للدولة المصرية.

ويأتي هذا في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، بحسب البيان.