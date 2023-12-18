السيسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة: حرب غزة تستدعي استنفار جهودنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي وأحمد السعداوي وحسن مرسي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن السعادة غمرتني بمشهد اصطفاف المصريين خلال الاستحقاق الانتخابي الرئاسي؛ ما يعد دلالة واضحة عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري بفئاته كافة.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له اليوم الإثنين، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية إن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية .

وتابع الرئيس السيسي: أعرب عن عظيم امتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث في هذا الظرف الذي تواجه في الدولة حزمة من التحديات؛ في مقدمتها الحرب الدائرة على الحدود الشرقية.

ونوه السيسي بأن الحرب في غزة تستدعي استنفار جهودنا للحيلولة دون استمرارها؛ لما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، والقضية الفلسطينية بشكل عام.

وأضاف الرئيس السيسي: اصطفاف المصريين كان تصويتًا للعالم كله؛ لإعلان رفض المصريين الحرب وليس فقط اختيار رئيسهم بمظهر مشرف لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات، رغم الحشود غير المسبوقة.

واستكمل الرئيس السيسي: أدرك حجم التحديات التي مررنا بها وما زلنا نواجهها، وأدرك أن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي واجه الإرهاب وتحمل الإصلاح بوعي وحكمة.

وتابع الرئيس السيسي: سنبذل معًا كل جهد؛ لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة وفق رؤية مشتركة لدولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير نحو الحداثة والتنمية.

وقال الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة وتمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسباتها.

وأضاف الرئيس السيسي: سأكون صوت المصريين جميعًا مدافعًا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من الحالة الانتخابية الثرية التي أفرزت تنوع الأفكار والرؤى.

واختتم الرئيس السيسي: أتوجه بالتحية لكل المرشحين المنافسين على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راق.. ختياركم لي في مهمة قيادة الوطن هو تكليف أتحمل أمانته أمام الله وأمامكم، وأعرب عن فخري بتعبير المصريين عن أنفسهم من شباب ومرأة وعمال مصر وفلاحيها.. كانوا نموذجًا للوعي والإرادة.

وأضاف الرئيس السيسي: الشكر لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمّنوا وأشرفوا على الملحمة الوطنية الانتخابية التي استدعت الفخر والاعتزاز.

واستكمل الرئيس السيسي: أؤكد أنني كما عاهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة وأنتمي للمؤسسة العسكرية العظيمة، ولن أدخر جهدًا في تحقيق تطلعات المصريين .

وتابع الرئيس السيسي: اختياركم لي هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد، وسنعمل معًا من أجل مصرنا العزيزة بقوة شعبها واصطفافه الوطني.