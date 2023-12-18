رئيس الرعاية الصحية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تقدم الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وثمن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي، موضحا أن اختيار جموع الشعب المصري يأتي انعكاسًا لانجازات الرئيس التي لاتخفى على أحد وانعكاسًا لإيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وحصد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مطلع الشهر الجاري خارج مصر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل، بإجمالي 39702451 صوتًا، بنسبة بلغت 89.6 بالمئة من مجموع الأصوات الصحيحة.