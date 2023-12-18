مواطنون يحتفلون بفوز السيسي بميدان سيدي جابر بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

احتشد مواطنون في ميدان سيدي جابر في محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، للاحتفال بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.

شارك في الاحتفالات عدد كبير من القوى السياسية والأحزاب ومنها مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر اكتوبر، وعدد من المؤسسات ورجال الأوقاف.

ورفع المشاركون في الاحتفالات الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بينما تعالت الاغاني الوطنية من خلال مكبرات الصوت ابتهاجاً بفوز الرئيس.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الهيئة، إن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي، 39 مليون و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.