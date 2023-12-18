نائب رئيس الإمارات يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

هنأ، نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوزه بفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وام".

وقال بن راشد في رسالته "أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار".

وأكد بن راشد في رسالته على "عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في شهر ديسمبر الجاري.