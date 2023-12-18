النائب محمود القط للرئيس السيسي: رؤيتك درع واقى من مطامع الكارهين للاستقرار

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن المصريين اختاروا الأمان والحكمة بتولى الرئيس السيسى فترة رئاسية جديدة، ووثقوا فى القدرة على إدارة الأزمات والعبور منها بأقل خسائر لذلك كان إقبالهم على التصويت وانتخابهم له ليقينهم أن رؤيته ستكون الدرع الواقى من مطامع الطامعين فى استقرار مصر.

وأكد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن اختيارهم للرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى ليقينهم أنه رئيس استراتيجى فصبره الواثق ضرورة لتجاوز تحديات المرحلة القادمة، موضحا أن رؤيته المستقبلية ضرورة للاستعداد لمخاطر المستقبل والإصرار على التنمية سيكون الدرع الواقى من مطامع الطامعين فى استقرار مصر والعبور من الأزمات المصطنعة لمصر

وتابع قائلا "مما سيحتاج تكاتفنا وتماسكنا جميعا فالجمهورية الجديدة تم وضع حجر الاساس لها ورغم الصعاب سيبنيها قائدها بجهد وعرق أبنائها فالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى تكون بالعمل والجهد من الجميع كلا فى موقعه والتحية والتقدير للشعب المصرى الأصيل لأنه أكد للعالم أنه قادر على الاختيار".