شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا يوجهون التهنئة للرئيس السيسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى على ثقة الشعب المصري العظيم وفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لفترة رئاسية جديدة، والتفاف الشعب المصرى حوله في رسالة هامة للعالم بأن شعب مصر يسعى إلى استكمال الإنجازات التي حققها الرئيس في مختلف المجالات، واستمرار الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان الذى تنعم به مصرنا الغالية والتطلع إلى عبور التحديات وحل الأزمات والمشاكل من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها الشعب المصري .

وتوجه" التحالف" بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري البطل العظيم بجميع فئاته من امرأة وشباب ورجال وذوي الهمم على المشهد الديمقراطى الحضارى المتميز الذي دل على أصالته وحبه لمصر ولقيادتة السياسية، وتحية شكر وتقدير إلى جميع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وجموع قضاة مصر الشامخين على الدور الكبير والحيادي الذي قامت به الهيئة والقضاة في سبيل الإشراف على هذة الانتخابات وتحقيق كل الضمانات الدستورية والقانونية المطلوبة لجميع المرشحين الذين خاضوا هذه المنافسة.

كما توجه تحالف الأحزاب المصرية بخالص الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع قيادات ورجال الشرطة المصرية لما قاموا به من مجهودات لتأمين الناخب والعملية الانتخابية وسير الانتخابات بمظهر حضاری دیمقراطی تمیز بالحيادية التامة أشاد بها جميع المؤسسات الدولية، وشكر وتقدير للشركة المتحدة والاعلام المصرى والصحافة المصرية للمجهودات من أجل نقل الصورة الحقيقية للعملية الانتخابية الناجحة والتي تميزت بالديمقراطية والحيادية.