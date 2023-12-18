كتلة الحوار تتقدم بالتهنئة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت كتلة الحوار بالتهنئة للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي و للشعب المصري وللدولة المصرية علي نجاح العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها، والمشاركة الشعبية اللافتة.

تتقدم كتلة الحوار بالتهنئة للشعب المصري العظيم علي اتمام الاستحقاق الانتخابي علي مقعد رئيس الجمهورية وتحييه علي مشاركته الواسعة والتي لفتت الأنظار، والتي تعكس ارتفاع الوعي المصري رغم التحديات الاقتصادية والأمنية كما تعد هذه المشاركة الواسعة تعبيرا واضحا من الشعب على اقتناعه و قبوله بخطوات الإصلاح السياسي التي اتخذتها الدولة المصرية والانفتاح على جميع الاراء وهي الخطوات التي بدت جلية بإطلاق الحوار الوطني .

كما تتوجه كتلة الحوار بالشكر والتقدير لجهود الدولة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات علي نجاح العملية الانتخابية الأهم والتي شهدت مشاركة كبيرة جدا لم تشهدها مصر منذ فترة طويلة .

كما يتقدم الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ثقة الشعب المصري الكبيره والمشاركه المبهره وغير المسبوقة والتي تجعل المسئولية أكبر في تحقيق طفرة جديدة في ملفات الاقتصاد والأمن والإصلاح السياسي والذي تعهد الرئيس باستكمال خطواتها في خطاب إعلان ترشحه في ختام مؤتمر حكاية وطن .

ويؤكد الدكتور باسل عادل أن المشاركة الواسعة هي ختم اعتماد للإنجازات التي حققتها الدوله المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتؤكد كتلة الحوار أن التحديات الاقتصادية والسيطرة علي التضخم وارتفاع الاسعار هي أولويات عاجلة للمواطنين بكل فئاتهم وأن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية باتت مطلبا ملحا للغاية .

كما أن التوتر الأمني علي كافة الحدود المصرية واعتبارات الأمن القومي يجعل هذا الملف علي قمة أولويات المواطن والدولة بكل إجهزتها ومؤسساتها، وإذ تؤكد الكتلة أن نسبة المشاركة الواسعة والفوز بنسبة كبيرة ومريحة تعد تفويضا للرئيس باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تحفظ حدود مصر وأمنها القومي.