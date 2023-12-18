النائب حازم الجندى يهنئ الرئيس السيسي: مصر شهدت انتخابات رئاسية تنافسية نزيهة

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه بولاية جديد فى رئاسة مصر، فى انتخابات حرة نزيهة يشهد لها الجميع بالشفافية والديمقراطية، ومشهد إيجابى. وأضاف الجندى فى بيان له اليوم أن مصر شهدت انتخابات رئاسية لم يشهد لها مثيل، سادت فيها التنافسية والاحترام المتبادل بين المرشحين، وخلق مساحات واسعة للمتنافسين من خلال الإعلام الخاص أو حتى الحكومى، فضلا عن الإشراف القضائى الكامل الذى ضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد أن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة رسالة للعالم أن فى مصر شعب واع ومثقف يدرك جيدا حقوقه وواجباته، ولا يسمح لأحد المساس بها أو الاقتراب من أمنه، وان الجميع على قلب رجل واحد من أجل الوطن واستقراره وحماية أمنه القومى، خاصة فى ظل التحديات الصعبة التى تشهدها البلاد وما يحيط بها من مخاطر وأزمات إقليمية.

وثمن عضو مجلس الشيوخ حالة التنافس والاحترام المتبادل بين المرشحين وأنصارهم والمؤيدين لكل منهم، والذى يؤكد مدى وعى الشعب المصرى، فضلا عن ظهور دور الأحزاب الذى أثرى الحياة السياسية من خلال المشهد الانتخابى الذى يشهد له الجميع فى الداخل والخارج بالايجابية. ودعا الجندى جموع الأحزاب والقوى السياسية المصرية الاصطفاف خلف القيادة السياسية وتقديم مقترحاتها وأفكارها وبرامجها لدعم جهود البناء والتنمية، واستغلال حالة الزخم السياسى لتطوير نفسها وحصد مكاسب شعبية كبيرة تعزز من دورها السياسى خلال الفترة المقبلة.