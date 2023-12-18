شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بانتخابات الرئاسة وتشيد بالعملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في استحقاق دستورى ثالث، داعية الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يعينه في استكمال مسارات التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد، وكان على رأس تلك المشروعات القومية المبادرة الرئاسية حياة كريمة "تنمية الريف المصرى".

كما هنأت مؤسسة حياة كريمة جموع الشعب المصرى في تأكيد وتجديد روابط ثقتهم في اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المشهد المشرف الذى شهدته الانتخابات، مشيدة بالأداء المتحضر الذى شهدته العملية الانتخابية داخل وخارج مصر والذى تلاحظ في معظم اللجان خلال المتابعة للانتخابات الرئاسية في كافة المحافظات.

وأشارت حياة كريمة الى أنها شرفت بمشاركتها كمراقب في هذه الدورة الانتخابية الأهم في تاريخ مصر والاستثنائية بمشاركة 4 مرشحين رئاسيين في صورة حقيقية للتعددية السياسية التي أصبحت تسود المجتمع المصرى بعد رحلة الحوار الوطنى في فتحه سبل جديدة للتحاور في المشهد السياسى المصرى.

وأوضحت أنها كانت بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات قد شاركت من خلال 11 ألف متابع للعملية الانتخابية تم توزيعهم على 9 آلاف مقر انتخابى، هذا بالإضافة لمشاركة متطوعيها في التنظيم أمام اللجان في كافة محافظات الجمهورية، مشيرة الى أنها استهدفت من متابعة الانتخابات المساهمة في ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية وهذا ما تم ملاحظته بشكل جلى أثناء متابعة اللجان الانتخابية، بالإضافة للمشاركة الواسعة من جميع فئات وأعمار الشعب المصرى وبالأخص المشاركة الشبابية التي تميزت بها هذه الانتخابات الرئاسية على وجه التحديد.