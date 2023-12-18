شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يهنئ السيسى بتجديد ثقة الشعب لقيادته للبلاد في هذه المرحلة الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالأصالة عن نفسه وباسم جميع العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات، بأخلص التهانى للرئيس السيسى بتجديد ثقة الشعب المصرى له في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا وأمتنا، نحو مستقبل يحقق العزة والكرامة للوطن والخير والنماء لكل أبناءه. ودعا ضياء رشوان الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسى ويسدد خطاه.

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