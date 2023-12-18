شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" مهنئا الرئيس السيسى: نثق فى قدرتك على حماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري بخالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه التاريخي بالانتخابات الرئاسية، قائلا: "نثق في قدرتك على حماية الأمن القومي وبناء مصر الجديدة وتحقيق طموحات شعبها ".

وأضاف أن الحزب يرى مشروع وطن في الرئيس السيسي، فهو الوحيد القادر على تولي هذا المنصب الحساس في هذا الوقت الشائك وفي وسط الظروف المحيطة، فعندما دعمنا الرئيس السيسي في هذا الاستحقاق كنا ندعم الوطن واستكمال التنمية وبناء العاصمة الجديدة.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن الحزب راهن على حب الناس له والاصطفاف حوله وهذا ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحمل الوطن على عاتقه منذ سنوات كثيرة، وأفشل الكثير من مخططات هدم الدولة والإرهاب وحارب جماعة الإخوان المسلمين الذي كانوا يريدون بيع هذا الوطن، ولذلك ندعي له السداد والتوفيق فيما هو قادم من أجل استكمال مسيرة الانجازات وحماية مصر وأمنها القومي.

وتابع "مهنى" أن مصر كانت على قلب رجل واحد في الانتخابات الرئاسية، فشهدت حشد غير مسبوق بأعداد كبيرة تؤكد حب الشعب المصري للرئيس والاصطفاف حوله، فكانت الانتخابات الرئاسية عرس ديموقراطي تحدث عنه العالم أجمع، وهذا ما حرصنا على التأكيد عليه في الحزب من خلال حملات التوعية والمؤتمرات الجماهيرية والندوات فطلبنا من الشعب النزول ففاق وعي الشعب توقعاتنا ونزلوا بالملايين إلى الصناديق.