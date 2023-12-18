شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، بالتحية للشعب المصرى العظيم، الذى استجاب لنداء الوطن بتجديد الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة، بعد انتخابات رئاسية شهدت مشاركة إيجابية لم يسبق لها مثيل.

وقال الحزب فى بيان له، إن حزب حماة الوطن، وهو من أوائل الأحزاب السياسية التى أعلنت دعمها وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الترشح للاستحقاق الدستورى باعتباره هو الأجدر والأقدر على تولى شئون مصر فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، يؤكد استمراره فى الوقوف إلى جانب القيادة السياسية من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأشاد الحزب بالمشهد الديمقراطى غير المسبوق الذى شهدته الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج والداخل، وحرص كل أبناء الوطن على ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية والنزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية لاختيار الأصلح للحكم واستكمال المسيرة للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وثمن حماة الوطن جهود كافة المؤسسات فى الدولة لحرصها على نجاح الاستحقاق الدستورى، وفى المقدمة الهيئة الوطنية للانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء، لما قدموه من دور مشهود فى توفير كافة أوجه التيسير على جميع الناخبين، وهو ما بعث رسالة للعالم بحالة الاصطفاف والترابط الوطنى من أجل المصحلة العليا للبلاد.

ووجه الحزب تحية إعزاز وتقدير للمرشحين "حازم عمر – عبد السند يمامة – فريد زهران" على التزامهم بكافة الضوابط الدستورية والقانونية للمنافسة الديمقراطية، وحرصهم على خروج الانتخابات الرئاسية بالشكل الذى يليق بمصر.

وتابع: "رسالتنا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: سر على بركة الله وتوفيقه، ملايين المصريين إلى جانبك، ندعمك فى كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات لصالح وطننا الغالى، كلنا ثقة فى تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى فى غد أفضل".