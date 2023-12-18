شكرا لقرائتكم خبر عن الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان يشيد بإدارة العملية الانتخابية.. ويهنى الرئيس السيسي بفوزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بإجراءات إدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على الانتخابات الرئاسية 2024، مقدما التهنئة للرئيس بفوزه بولاية ثالثة بنسبة أصوات بلغت 39 مليونا و702 ألف تمثل نحو 89% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة.

وأكد سعيد عبدالحافظ منسق الائتلاف أن الانتخابات الرئاسية يمكن وصفها بأنها انتخابات جادة عبرت بصدق عن إرادة الناخبين، وثمن منسق الائتلاف دور الهيئة الوطنية للانتخابات الذى ساهم في حماية إرادة الناخب وتيسير مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام.

وقدم سعيد عبد الحافظ التحية للمرشحين على التزامهم بالموضوعية والاحترافية في إدارة حملاتهم الانتخابية مما ساهم في إجراء انتخابات نزيهة تليق بدولة بحجم مصر.