شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الحركة الوطنية مهنئا الرئيس السيسى: المنقذ ورجل المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتولية مسئولية الحكم لفترة رئاسية جديدة.

وأكد اللواء رؤوف أن نتيجة الانتخابات جاءت انعكاسا واضحا لشعبية السيسي وبرهان علي وجود ارادة جماهيرية تري في السيسي المنقذ ورجل المرحلة الذي لا بد وأن يستكمل مسيرته في بناء الدولة، وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، لذا فإن استمرارية بقائه في الحكم مرتبطة بارادة جماهيرية ومشروعات قومية عملاقة تحتاج إلية كي يستكملها ويصل بالدولة إلي بر الأمان.

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن مصر محاطة بظروف إقليمية صعبة ومحيط دولي ملتهب وتحديات جسيمة علي حدودنا الأربعة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا الي جانب أوضاع داخلية متأثرة بالاوضاع والتقلبات الدولية بما يقتضي معه بالضرورة رئيسا ذا مواصفات وقدرات خاصة يمتلك من المعلومة والخبرة والجرأة والرشد بما يمكنه من إدارة شئون البلاد إدارة رشيدة تنجو بها من كل هذه التقلبات والتحديات والمخاطر وأعتقد ان الرئيس السيسي هو القائد الذي تتوافر فيه كل هذه المواصفات والمعايير.

وأختتم اللواء رؤوف قائلا: نأمل ان يوفق الله رئيس مصر وان يعينه علي ما أسند اليه من مهام جسيمة فوضه فيها الشعب ومنحه توكيل رسمي عام امام الدنيا كلها ليتولى أموره ويدير شئونه انطلاقا من ثقة وحب وتأييد تمت ترجمتها في صناديق الانتخابات.