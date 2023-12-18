شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تُهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة، داعيين الله أن يوفقه ويسدد خطاه في أداء هذه المهمة العظيمة برئاسة جمهورية مصر العربية آملين تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وأكدت المبادرة أن ما أظهرته نتائج الانتخابات من نجاح ساحق، إنما يعبر عن ثقة وتقدير جموع الشعب المصري بكافة فئاته للسيد الرئيس، ويعكس مدى اعتزاز المصريين وتأييدهم لما قام به من عمل دؤوب ومضنٍ خلال الفترة السابقة في سبيل إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة.

كما أثنت مبادرة "ابدأ" على جهود جميع المشاركين والقائمين على العملية الانتخابية ونجاحهم في تنظيم مشهد إنتخابي مصري استثنائي بكل معايير النزاهة والشفافية الكاملة، وتوجه ابدأ كل الشكر للشعب المصري الذي كان هو أساس هذا المشهد الديمقراطي المشرف.