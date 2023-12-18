شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى عن نتيجة الانتخابات: تفويض جديد للقائد والرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي.. بفوزه بثقة الشعب المصرى لتولى فترة رئاسة جديدة ولعل نسبة المشاركة الغير مسبوقة فى الانتخابات العامة وخاصة الرئاسية". وأكد فى تصريح لـ"الخليج 365" أنها بمثابة تفويض جديد للقائد والرئيس عبد الفتاح السيسى للعبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات التى تحفظ وحدة وسلامة الأراضى المصرية، قائلا: "مبروك لمصر.. نجاح جهود التوعية بأهمية المشاركة".

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