رئيس لحنة الدفاع بـ"النواب" مهنأ بفوز السيسي: نبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفوزة فى الانتخابات الرئاسية 2024 ليتقلد حكم البلاد لفترة رئاسة ثالثة مدتها 6 سنوات، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه فى قيادة البلاد والعبور بها لبر الأمان.

وقال "العوضي" إن انتخابكم لفتره رئاسية جديدة، فى انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم أجمع يعكس حقًا الالتفاف الشعبى حول سياستكم الرشيدة ودعم المصريين الـمطلق لقيادتكم الحكيمة فى مسار البناء والتنمية، وفى تجاوز التحديات الكبرى داخليا وخارجيا، معرباُ عن سعادته بقيام شعب مصر العظيم بتجديد الثقة فى الرئيس السيسى، قائدا وزعيما تتويجا لجهوده المخلصة التى بذلها بحق فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأضاف النائب اللواء أحمد العوضى، أن حجم التايد والأجماع والدعم الشعبى الغير مسبوق الذى حصل عليه الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، لاستكمال المسيرة نحو غد مشرق لبناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد مجددًا أننا أمام رئيس وآباُ لكل المصريين، مهنًا العالم أجمع بفوز السيسى لولاية رئاسية ثالثة، قائلا: نبدأ مرحلة جديدة من عمر الوطن نتطلع فيها جميعا إلى الخير والنماء لبلدنا الحبيبة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه رفعة وطننا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى، بولاية ثالثة، إذ حصل الرئيس السيسى على39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.