شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تهنئ الرئيس السيسي بثقة الشعب المصرى بانتخابه لفترة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بانتخابه رئيساً للجمهورية لدورة رئاسية جديدة، وتثق الأكاديمية في رؤية سيادته لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة العصرية.

وأعربت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن خالص اعتزازها وشكرها للجنة العليا للانتخابات وكافة القائمين على العملية الانتخابية التي مرت بشكل سلس وشهدت إقبالاً كثيفاً من كافة فئات الشعب لتعزيز المشاركة السياسية.

كما تقدمت الأكاديمية بخالص الشكر والتقدير لكافة خريجيها ومدربيها ومتدربيها لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية والتي تنم عن وعي حقيقي بقيمة المشاركة السياسية، وأهمية تشجيع الفئات المختلفة لممارسة حقهم الانتخابي للمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات في الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.