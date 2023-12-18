شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الأغلبية البرلمانية مهنئا الرئيس السيسى: المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ممثل الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى والذى قال كلمته وحافظ على مقدرات وطنه وصنع بوحدته ملحمة في حب بلاده حيثث جاءت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية هي الأعلى في تاريخ مصر بعد أن اصطف المصريون أمام لجان الاقتراع داخل الوطن وخارجه تلبية لنداء الوطن.

وقال "القصبي" في تصريحات صحفية، إن هذه المشاركة غير المسبوقة تعكس وعى المصريين، وأن الجميع يعلم أن الفترة الحالية التى تمر بها المنطقة حرجة تتطلب تكاتف من قبل الجميع، وكالعادة كان المصريين على العهد على قدر كبير من المسئولية الوطنية لدعم وطنهم، مشيدا بالتيسيرات التى قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب وفى مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

وأضاف "القصبي" أن الحشد الكبير وغير المسبوق فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم يؤكد أن الدولة المصرية تقف على قلب رجل واحد، وأن الجميع حريص على المصلحة الوطنية ودعم الدولة فى ظل هذه الظروف الراهنة والحفاظ على أمن واستقلال وسيادة البلاد.

وتابع "القصبي" أن مشاركة الشباب أثرت بشكل كبير فى حسم هذا الاقتراع الرئاسى، كما أنه دليل على الوعى السياسى بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التى تهم الوطن، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للشعب المصرى بكثافة فى هذه الانتخابات عكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التى تمر بها الدولة المصرية، وذلك فى ظل ما يواجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتى تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

وأكد "القصبي" أن الفترة الأخيرة شهدت تمكين للشباب فى مختلف القطاعات، ومن ثم انعكس ذلك على ممارسة العمل العام، والجميع حريص على ممارسة حقه الدستورى لبناء المجتمع المصرى.