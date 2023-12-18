شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور مهنئا الرئيس السيسى: نثق فى قدرته على إدارة الأزمات والتحديات الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب النور، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية قادمة، قائلا: "نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلها سنوات مباركات مليئة بالخير علي البلاد".

وتقدم الحزب بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري، قائلا "نحن ندرك قدرته -بإذن الله- على إدارة الأزمات التي تواجه البلاد وأخطرها محاولات إضعاف الدولة اقتصاديا وسياسيا ومجتمعيا، والمخاطر التي تحيط بها من كل جانب علي الحدود الشرقية والغربية والجنوبية".

وتابع: "نسأل الله أن يوفّقه في الحفاظ على هوية البلاد واستقرارها ورعاية مصالح البلاد والعباد وأن يرزقه البطانة الصالحة".