شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": المصريون اختاروا بوعى وإرادة قوية استكمال مسيرة البناء والتعمير والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين والعاملين بها بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ليكون رئيسا لمصر وللمصريين داعين المولي عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه ويكلل جهوده بالنجاح في استكمال مسيرة التنمية والتعمير لتحقيق رفعه الوطن .

وقال حسين زين :"نهنئ أنفسنا جميعا على هذه الانتخابات الحرة النزيهة وتنظيمها الرائع المشرف والمشاركة الكثيفة من شعب مصر العظيم"، مضيفا أن نتيجة الانتخابات تعكس وعي الشعب المصري وتمسكه باستكمال مسيرة البناء والتعمير والتقدم والازدهار ، وتعكس بقوة وعي وإدراك المصريبن بما تمر به منطقتنا العربية والاقليمية من تحديات كبيرة وخطيرة تحتاج قيادة حكيمة وقوية تحفظ أمن واستقرار الوطن.

وأضاف زين أن اختيار الشعب المصري وتجديد الثقة فى الرئيس السيسي، يؤكد للعالم أجمع أن الدولـة المصـريـة وقيادتها الوطنية الرشيدة تسير بخطى ثابته نحو الطريق الصحيح لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري العظيم نحو مستقبل أفضل ومزدهر.