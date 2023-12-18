شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنأ "السيسي" بانتخابة رئيسا لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛رئيس مجلس الشيوخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ثقة الشعب المصرى بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التى أسس سيادته قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا طويلة فى بناء أركانها على أسس متينة وهادفة فى كل المجالات.

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ، الشكر للشعب المصرى العظيم على مشاركته التى لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى فى أكثر الدول ديمقراطية، مما دل للعالم على وعى هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، معارضة وموالاة ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد.

كذلك وجه "عبد الرازق" الشكر لجميع جهات الدولة الأمنية والقضائية وغيرها على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات.