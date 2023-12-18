شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر مهنئًا الرئيس السيسى بفوزه بولاية جديدة: الأجدر لقيادة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بالفوز فى الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا:" مصر فى حاجة لقائد حقيقى فى هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن، حيث أن العالم يمر بتغيرات كبيرة في هذه المرحلة الراهنة، والمنطقة تشهد توترات كبيرة، ومن ثم نحن بحاجة الي وجود قائد استطاع خلال السنوات الأخيرة عودة الدولة المصرية لمكانتها.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" المنطقة الإقليمية تشهد أحداث متلاحقة، ويعلم ذلك الجميع ولعل هذه الأحداث كانت سببا من ضمن زيادة نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بقوة وكثافة على مدار الأيام الثلاثة، وهذا يؤكد وعى الشعب المصرى، وأن الجميع كان على قدر عال من الذكاء لوجود قائد يستطيع الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، ومن ثم الشعب المصرى قال كلمته فى هذه الانتخابات".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الانتخابات الأخيرة اختلفت عن انتخابات 2014، و2018 شكًلا ومضمونا، والأحداث الجارية تختلف، وكانت بمثابة تحدى حقيقى أثبت الشعب المصرى فيه، أنه على قدر المسئولية وخاض ملحمة وطنية وبعث رسالة للعالم انه قادر على الحفاظ على وطنه .

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حقق إنجازات عظيمة على مدار السنوات الأخيرة تتطلب عصورا لتنفيذها، واستطاع فى نفس الوقت استعادة الدولة المصرية لدورها الريادى والإقليمى والدولى فى المنقطة، وجعل مصر قبلة المستثمرين من خلال المشروعات القومية و التسهيلات والتيسيرات غير المسبوقة.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.