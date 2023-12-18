شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ مهنا الرئيس السيسي بالفوز: "راهن على الشعب وكسب الرهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا أن الرئيس راهن على وعى المصريين، وكسب الرهان.

وأضاف "أبوشقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن النتيجة التى جاءت بها الانتخابات الرئاسية، هى انعكاس لشعبية الرئيس ودورة الوطنى الكبير، والأرقام برهنت انها بمثابة استفتاء على حب الرئيس السيسى وتقدير شعبه له.

وتابع وكيل الشيوخ، أن فوز الرئيس السيسى بهذة النتيجة الكبيرة، لة دلالات إيجابية كبيرة أولها أنه تكليف جديد من الشعب للرئيس لبناء الجمهورية الجديدة، وإيمان المصريين بإخلاص وقدرة السيسى على حماية مقدرات الوطن.

وتابع أبوشقه، أن مشهد الانتخابات عبر فيه المصريون عن واقع جديد، يحدوه الأمل فى وطن يعيش فيه آمنا مستقرًا يتولى قيادته قيادة حكيمة رشيدة واعيه، وهذا المشهد يذكرنا بعبور اكتوبر وتكليف الشعب للرئيس فى 30 يونيو.

ولفت المستشار بهاء أبو شقة، إلى أن القادم أفضل، وأن إدارة المصريين بينت وبرهنت بأنها الصخرة التى تتحطم عليها كل المؤامرات والتحديات. موجها الشكر لجموع المصريين الذين كانوا على قدر المسئولية واختاروا رئيس وطنى شجاع قادر على العبور بالوطن إلى بر الأمان.