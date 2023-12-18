شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات.. ويطالب باستمرار الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب العدل في بيان له، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي أعلن فيها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة89%؜، شهدت نسبة حضور تعبر وتؤكد على أصالة الشعب المصري ومعدنه الفريد الذي يظهر وقت الأزمات.

وهنأ حزب العدل الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة، وعلى ثقة الشعب المصري التي منحها له، وهي ثقة غالية ومسئولية كبيرة نمتني له التوفيق والسداد في تحملها.

كما هنأ الحزب المرشحون الثلاثة ، فريد زهران، حازم عمر، وعبد السند يمامة، على أدائهم وعلى الثقة الكبيرة التي منحها لهم الشعب المصري كذلك.

وشكر حزب العدل كل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة و موظفي الدولة وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم الكبيرة، وتحية لهم من القلب فرداً فرداً.

وأكد الحزب تطلعه لممارسات تحترم وترسخ النظام الجمهوري وفلسفته عبر الحفاظ على الدستور والتزام الممارسة به فهذه واحدة من أهم دروس 25 يناير والربيع العربي، و أن تستمر حالة الحوار الوطني وان نرى توصياته وقد تحققت، وأن يستمر نهج الإصلاح السياسي بدعم التعددية والحياة الحزبية.

وأكد الحزب علي ضرورة توسيع دائرة المشاركة في القرار الاقتصادي لهذه المرحلة والاستعانة بالخبرات ولو من خارج السلطة ومؤيديها وحتى نستطيع ان نعبر منها نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري وفي قلب منه أبناء الطبقة الوسطي التي تحملت الثمن الأكبر لهذه المرحلة.

وأعرب حزب العدل عن تفاؤله بمستقبل أفضل، مؤكدا على استمرار تبني الحزب للنهج الإصلاحي والاشتباك مع الحكومة ومنهجها وأجندة الأولويات السياسية من أجل الصالح العام وحياة أفضل للجميع ووطن آمن مستقر.