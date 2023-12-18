رئيس وزراء إسرائيل يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب.

وشارك في الاجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانجبي، ورئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء الميجور جنرال آفي جيل.

وعن الجانب الأمريكي حضر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، ونائبة رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في إسرائيل ستيفاني هاليت، ورئيسة موظفي وزارة الدفاع الأمريكية كيلي ماجسامين.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع مطول مع أعضاء حكومة الطوارئ التي تدير الحرب على قطاع غزة والمسماة بـ "كابينت الحرب"، وفي وقت سابق عقد أوستن اجتماعا ثنائيا مع نظيره الإسرائيلي جالانت في مكتبه بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية ، وشارك في الاجتماع رئيس الأركان الأمريكي الجنرال براون، كما شارك عن الجانب الإسرائيلي مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية ومدير وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المعروفة اختصارا بـ "الكوجات" ومسؤولون آخرون بوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وكانت طائرة أوستن وصلت تل أبيب اليوم /الاثنين/، حيث من المقرر أن يزور أوستن البحرين وقطر للتأكيد على التعهدات الأمريكية بتقوية الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل مع الشركاء والحلفاء على تعزيز قدراتهم الدفاعية وذلك حسب منشور له على حسابه الرسمي على منصة "إكس".