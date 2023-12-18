رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يجدد الدعوة لإنهاء الصراع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، عن قلقه المتزايد إزاء تدهور الوضع الأمنى في السودان، ولا سيما التقارير التي تفيد بتجدد الهجمات على مخيم أبو شوك للنازحين داخليا في الفاشر، فضلا عن امتداد القتال إلى ود مدني في ولاية الجزيرة.

وقال فقي، فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، إنني لاحظت فتح الجروح المؤلمة للعديد من سكان دارفور، الذين عاشوا على مدى السنوات العشرين الماضية في أبو شوك كمكان للجوء، ولكن القتال استؤنف هناك في الأيام الأخيرة.

وأضاف رئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي، أن بالمثل ، فتحت الهجمات على ود مدني جبهة جديدة في الحرب السودانية التي دخلت الآن شهرها ال 9، مرحبًا بـ" ود مدني"، في الأشهر الأخيرة، بملايين المدنيين السودانيين الذين فروا من القتال في الخرطوم، ويضطر العديد منهم إلى الفرار للمرة الثانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.

وجدد رئيس المفوضية، الدعوة إلى المتحاربين ، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والمشاركة بشكل هادف في المفاوضات من أجل بناء السلام والحفاظ عليه في السودان.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس من جديد استعداد الاتحاد الأفريقي لمواصلة العمل مع أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين والجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سريع للنزاع في السودان.