الاتحاد الأوروبي يفشل بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، الجمعة 15 ديسمبر 2023 ، فشل إصدار دعوة لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إجماع الأعضاء.



وقال فارادكار في ختام قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين في بروكسل: "وجهة نظري، ووجهة نظر الآخرين يتمثل بأنه إذا لم نتمكن من التوصل إلى إجماع بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار (بغزة)، فلا جدوى من اقتراح نوع من وقف إطلاق النار المؤقت أو فترات توقف مؤقتة".



وأضاف: "موقف الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي هو أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن" في غزة.



يشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في قمة استثنائية يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأخرى عادية يومي 26 و27 من الشهر نفسه، لم يتمكنوا من الاتفاق على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثالثة.

المصدر : وكالات