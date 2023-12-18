شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب العدل يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه عبد العزيز الشناوى، الأمين العام لحزب العدل، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه فى السباق الانتخابى بنسبة 89%، مشيرا إلى أن السباق الانتخابى كان منافسة بين جميع المرشحين من أجل المصحة الوطنية التى كانت هى المحرك الأساسى لجميع التيارات المشاركة فى الانتخابات، مؤكدا أن المكسب الأكبر هو مشاركة الشعب المصرى بفاعلية حيث اصطف المصريون من جميع افئات والأطياف أمام صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيهم بشأن اختيار رئيس مصر القادم.

وقال "الشناوي"، لـ"الخليج 365"، إن معدن الشعب المصرى الأصيل يظهر فى أوقات الأزمات والتحديات، متمنيا التوفيق للرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترة ولايته الجديدة المليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى تثبيت دعائم الديمقراطية فى هذه التجربة الانتخابية المميزة التى لم يتم رصد أى مخالفات أو خروقات تؤثر على نزاهتها، حيث وقفت فيها مؤسسات الدوة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأتيحت الفرصة للجميع بشكل متساوى للتعبير عن أفكاره وبرامجه الانتخابية.

ودعا أمين عام حزب العدل، إلى ضرورة استكمال الدولة المصرية ما بدأته من إجراءات لإجراء إصلاح سياسى شامل، واستكمال حالة الحوار الوطنى التى خلقت حالة من الزخم السياسى والتواصل بين الأحزاب والسلطة، والعمل على تعزيز التعددية الحزبية واتخاذ خطوات جادة لدعم الأحزاب وتقويتها حتى تتمكن من خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة بفاعلية.

ومن الجدير بالذكر أن حزب العدل كان جزءا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى فريد زهران.