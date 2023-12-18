شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى انتخابات الرئاسة: أهل للثقة والأمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثالثة فى الانتخابات الرئاسية وتوليه مهام القيادة، وهو أهل الأمانة والثقة.

وأكد جمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق ثقة الشعب المصرى، قائلا: "هو أهل الثقة والأمانة، سائلين المولى - سبحانه وتعالى - أن يجري الخير على يديه، وأن يوفقه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد".